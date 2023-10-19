Российский хоккеист установил уникальный рекорд в клубе НХЛ

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко установил рекорд клуба. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 19 октября по московскому времени «Сенаторз» на своей площадке обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:1. Тарасенко отметился голом и результативной передачей. Таким образом, россиянин стал первым игроком «Оттавы» в истории, набравшим несколько очков в каждой из первых трех домашних игр команды.

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23.

Нападающий подписал однолетний контракт с «Оттавой Сенаторз» летом 2023 года. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Ранее Тарасенко назвали уважаемым человеком в НХЛ.