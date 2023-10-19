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Сменивших гражданство спортсменов не стали называть предателями

Синхронистка Ромашина заявила, что спокойно относится к смене гражданства

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина высказалась о российских спортсменах, меняющих гражданство ради выступления на Олимпийских играх. Своим мнением она поделилась с «Чемпионатом».

«Спокойно отношусь к спортсменам, которые меняют гражданство. Не собираюсь кричать: «Предатели». Люди делают свой выбор. Либо вы его принимаете, либо сидите и продолжаете хаять этих людей. Не приемлю вариант, при котором ты меняешь гражданство и из-за рубежа хаешь страну, в которой родился и которая тебе дала некий карт-бланш в начале спортивного пути. Вот это — нет, для меня неприемлемо», — заявила Ромашина.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что у МОК «вирус беззакония».

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