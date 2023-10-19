Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккеист назвал город США, в котором говорили не выходить на улицу

Хоккеист Гернат заявил, что игра в США стала самым сложным опытом в карьере

close
100%
Global Look Press

Словацкий защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Мартин Гернат рассказал в интервью «Чемпионату» об игре в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и опасной жизни в одном из городов Северной Америки.

«Некоторые города в АХЛ — жесткие. На мой третий год команда переехала из Оклахомы в Бейкерсфилд, там еще рядом был Стоктон. В отеле нам говорили не выходить на улицу, даже в ресторан, потому что это слишком опасно.

Некоторые города были не очень хорошие, но это часть жизни. Для меня это тоже был большой опыт, прочувствовать на себе жизнь игрока АХЛ. Для меня АХЛ стала самым сложным опытом в карьере», — заявил хоккеист.

Словак в качестве свободного агента подписал контракт с «Локомотивом» в июне 2023 года.

Гернат провел 138 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 28 результативных передач. В Чешской лиге на его счету 30 голов и 77 ассистов за 189 игр. Также хоккеист выступал в Швейцарии, где за 103 матча набрал 60 результативных очков.

За сборную Словакии Гернат провел 22 матча, в которых забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

Ранее хоккейный «Спартак» установил новый рекорд.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий