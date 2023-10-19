Хоккеист назвал город США, в котором говорили не выходить на улицу

Словацкий защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Мартин Гернат рассказал в интервью «Чемпионату» об игре в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и опасной жизни в одном из городов Северной Америки.

«Некоторые города в АХЛ — жесткие. На мой третий год команда переехала из Оклахомы в Бейкерсфилд, там еще рядом был Стоктон. В отеле нам говорили не выходить на улицу, даже в ресторан, потому что это слишком опасно.

Некоторые города были не очень хорошие, но это часть жизни. Для меня это тоже был большой опыт, прочувствовать на себе жизнь игрока АХЛ. Для меня АХЛ стала самым сложным опытом в карьере», — заявил хоккеист.

Словак в качестве свободного агента подписал контракт с «Локомотивом» в июне 2023 года.

Гернат провел 138 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 28 результативных передач. В Чешской лиге на его счету 30 голов и 77 ассистов за 189 игр. Также хоккеист выступал в Швейцарии, где за 103 матча набрал 60 результативных очков.

За сборную Словакии Гернат провел 22 матча, в которых забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

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