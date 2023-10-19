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Российский хоккеист «Оттавы» не смог продолжить матч после броска Овечкина

Российский хоккеист «Оттавы» Зуб получил травму после броска Овечкина

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

19 октября в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1. В одном из эпизодов Александр Овечкин наносил удар по воротам соперника, а его бросок ценой собственного здоровья блокировал россиянин Александр Зуб.

После броска капитана «Вашингтона» шайба отскочила от клюшки Зуба и попала ему в область левого уха. На льду появились представители медицинской бригады, которые оказали помощь россиянину. Защитнику пришлось покинуть площадку. Больше на лед он не выходил.

Стоит отметить, что в этом матче Зуб на свой счет записал заброшенную шайбу. Он отличился в третьем периоде, сделав счет 4:1. Это его первая шайба в сезоне.

Для «Оттавы» эта победа стала уже третьей подряд. Ранее были обыграны «Филадельфия» и «Тампа-Бэй». В стартовой игре сезона канадцы уступили «Каролине».

В двух стартовых турах «Кэпиталз» разгромно проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:4 и победил «Калгари» в серии буллитов.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил личный антирекорд по броскам в створ ворот за карьеру в НХЛ.

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