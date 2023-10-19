Овечкин установил личный антирекорд по броскам в створ ворот за карьеру в НХЛ

19 октября в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1. Российский нападающий Александр Овечкин в матче не нанес ни одного броска в створ ворот. Впервые за карьеру в НХЛ 38-летний хоккеист не смог попасть по воротам два матча подряд. В прошлый раз он не совершал бросков по воротам в игре с «Калгари» 17 октября.

В двух стартовых турах «Кэпиталз» разгромно проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:4 и победил «Калгари» в серии буллитов. Для Александра Овечкина ассист в матче с «Оттавой» стал первым набранным очком в текущем чемпионате. Предыдущие два матча в исполнении капитана «Вашингтона» завершались без результативных действий.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

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