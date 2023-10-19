Тарасова о Слуцком: он — профессор футбола, а я — никто

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от участия в «Коммент.Шоу», ведущим которого был Леонид Слуцкий. Ее слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Какое впечатление на меня произвел Леонид Слуцкий? Ошеломляющее! Футбол я с ним не обсуждала, ведь он — профессор футбола, а я — никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером. Очень довольна, что в моей жизни произошла такая встреча.

Хочу ли я познакомиться с Дзюбой? Нет. Хватит мне уже знакомств. С самым главным человеком я познакомилась — со Слуцким», — сказала Тарасова.

Дзюба вместе с бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким сейчас снимается в совместном шоу о футболе на YouTube-канале, а также участвует в качестве гостя в других программах.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

В новом сезоне нападающий сыграл девять матчей в чемпионате России, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Леонид Слуцкий после ухода из «Рубина» находится без команды.

Ранее экс-игрок «Зенита» пожалел, что от Дзюбы не избавились раньше.