Овечкин набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз» стал автором результативной передачи. Для россиянина это первое очко в текущем чемпионате. Предыдущие два матча в исполнении капитана «Вашингтона» завершались без результативных действий.

После первого периода счет в матче «Вашингтона» и «Оттавы» 2:1 в пользу канадской команды.

В двух стартовых турах «Кэпиталз» разгромно проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:4 и победил «Калгари» в серии буллитов.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин обошел Могильного в списке лучших российских снайперов НХЛ.