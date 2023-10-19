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Булыкин назвал условие, при котором Месси может переехать в Саудовскую Аравию

Булыкин считает, что Месси может поехать в Саудовскую Аравию ради денег

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин признался, что ему хотелось бы увидеть противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси в чемпионате Саудовской Аравии. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если захочет заработать денег, то, конечно, поедет в Саудовскую Аравию на пару месяцев. Показать, проявить себя для популяризации футбола. Ведь от таких людей, как Месси и Роналду, многое зависит в плане популяризации футбола. Хотелось бы посмотреть, как они там будут выступать, потому что четыре месяца без Месси — это много», — сказал Булыкин.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

После 13 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Его клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Таким образом, футболист на несколько месяцев останется без игровой практики.

Ранее вратарь выкинул телефон фаната, который хотел сделать фото с Месси.

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