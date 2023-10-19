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Российский футболист «Краснодара» заявил, что проживет на 11 тысяч рублей в месяц

Игрок «Краснодара» Кривцов: легко проживу на 11 тысяч рублей в месяц

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что первую большую зарплату потратил на строительство дома своим родителям. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Смог бы сейчас прожить на 11 тысяч рублей в месяц? В «Краснодаре»? Легко! Тут созданы все условия, чтобы играть в футбол. Дело вообще не в деньгах. Питался бы на базе, убрал бы некоторые траты, включая машину и бензин. 11 тысяч вполне хватило бы.

Куда потратил первые большие деньги? Начал строить дом родителям. Он уже почти готов, чуть-чуть осталось», — сказал Кривцов.

Кривцов стал игроком «Краснодара» в 2021 году. До этого он выступал за владимирское «Торпедо» и «Томь».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел все 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 11 туров РПЛ подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 27 очков. 21 октября «Краснодар» на выезде встретится с «Балтикой». Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очков). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (20 очков).

Ранее известный агент заявил, что зарплата футболиста «Спартака» больше, чем у всей сборной Кении.

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