Неймар не сможет выйти на поле в 2023 году

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» в своих социальных сетях сообщил, что бразильский нападающий команды Неймар получил повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска колена в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Уругвая.

«Медицинские тесты подтвердили повреждение передней крестообразной связки колена и разрыв мениска. Неймару предстоит операция, затем будет определена программа лечения», — сказано в сообщении.

Во время матча отбора ЧМ против Уругвая бразилец получил травму в первом тайме. Его в слезах унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон. Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб «Аль-Хиляль» приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.

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