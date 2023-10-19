Экс-игрок «Спартака» похвалил Абаскаля за отстранение Соболева

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко поддержал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля отстранить от тренировок с командой нападающего Александра Соболева. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это проблема Соболева. Я уверен, что тренер не просто так принял решение об отстранении. У него есть своя дисциплина. Он же предупреждал команду о своих правилах. У Абаскаля свои принципы.

Это принципиальное решение, и, на мой взгляд, правильное. Александр должен хорошо подумать над этой ситуацией. У каждой команды есть распорядок, который необходимо выполнять», — сказал Деменко.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, перебравшись из самарских «Крыльев Советов».

Ранее владельца «Спартака» обвинили во всех проблемах команды.