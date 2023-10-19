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Фигурист Куница признался, что ему непросто с Косторной

Фигурист Куница заявил, что ему сложно подстраиваться под Косторную

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с Аленой Косторной, отметил прекрасные хореографические навыки своей партнерши и проблемы, связанные с этим. Его слова передает RT.

«На тренировках, безусловно, бывает, что ссоримся, как любая пара, без этого в нашем виде спорта никуда. Но важно уметь быстро сводить все рабочие разногласия на нет.

С ней вообще непросто в том плане, что она хочет всего и сразу, притом идеального качества. В плане прямого соответствия сложнее всего подстраиваться хореографически», — сказал Куница.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница намерены выступить на российских соревнованиях. Первым крупным турниром для них станет этап Гран-при в Омске.

Ранее Гербольдт рассказала, в чем чемпионка Европы Косторная проигрывает соперникам.

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