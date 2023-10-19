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Рудковская сообщила, чем будет заниматься фигуристка Туктамышева во время приостановки карьеры

Рудковская заявила, что Туктамышева примет участие в четырех совместных шоу

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о вовлеченности фигуристки Елизаветы Туктамышевой в совместные проекты. Ее слова передает «Советский спорт».

«Она не покинула большой спорт. Просто она взяла время. Я уверена, что Лиза не завершила спортивную карьеру, ведь у нее огромный потенциал. И самое главное — опыт.

Сейчас Лиза будет кататься в четырех наших шоу. Буквально через неделю мы уезжаем в тур: Саратов, Пенза, Самара. Потом у нее будет прекрасное выступление у Евгения в Санкт-Петербурге», — сказала Рудковская.

18 октября РИА Новости сообщило, что фигуристка приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Мария Бутырская объяснила, почему Туктамышева отказалась соревноваться.

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