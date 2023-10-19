Тарасова призвала не осуждать Валиеву за дорогой подарок от американца

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что ее подопечным дарили дорогие подарки. Об этом она заявила «Советскому спорту».

«Да, такие дорогие подарки моим подопечным дарили. Какие? Не помню. Мне лично вообще ничего не дарили. По поводу этичности, вы бы что сделали с подарком? Выбросили, что ли? Конечно, нет. Не стоит ее осуждать за то, что ей сделали подарок. Она повидала немало. Мало того, что ее дисквалифицировали, а так еще кто-то и возмущается этим подарком», — сказала Тарасова.

В октябре фигуристке Камиле Валиевой американский болельщик прислал в подарок корзину яблок и новый iPhone 15 Pro Max.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания CAS по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Илья Авербух назвал главных соперниц Валиевой в новом сезоне.