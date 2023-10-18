Бутырская объяснила, почему Туктамышева отказалась соревноваться

Первая российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская в комментарии Legalbet поделилась мнением о решении Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон-2023/2024.

«Почему Лиза решила приостановить карьеру? Мы с Лизой не так близко общаемся. Возможно, из-за отсутствия международных турниров на данный момент. Она же чемпионка мира. Но думаю, что она продолжит радовать зрителей, участвуя в коммерческих проектах», — заявила Бутырская.

18 октября РИА Новости сообщило, что фигуристка приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

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