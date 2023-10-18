«На гребне славы»: Туктамышева отреагировала на слухи о своем пропуске сезона

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что не ожидала снова оказаться на гребне славы и быть такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. Об этом она написала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это — быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся», — написала Туктамышева.

18 октября РИА Новости сообщило, что фигуристка приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

В августе 2023 года 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

Ранее фигуристка Трусова назвала две свои фобии.