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Бывший футболист раскритиковал Карпина за выбор состава на матч с Кенией

Экс-футболист Деменко: Карпину нужно было выставлять на Кению сильнейший состав

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, имеющий за карьеру два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ничьей национальной команды с Кенией (2:2), раскритиковав главного тренера Валерия Карпина за выбор стартового состава.

«Матч, конечно, не понравился, и хорошо, что на последних минутах все-таки спаслись. Видно было, что ребята, которые вышли на замену, этого хотели. Валерий Карпин сказал, что вот ребята, которые не играли, обижались, а после этой встречи он понимает состав. Но я думаю, что Валерию Георгиевичу после игры с Камеруном и против Кении нужно было выставлять сильнейший состав из доступных игроков, а уже потом по ходу матча делать замены. Понятно, что хотелось дать поиграть всем, но так сборная России не должна играть в любом случае. Да, первые десять минут мы увидели заряженную команду, которая играла и забила гол, но после этого и до 70-й, а то и 75-й минуты… Ошибки, какие-то потери… Лидеры ошибались. Баринов – эта передача с вратарем, Джикия – срезка. Непонятно», — рассказал Деменко.

Сборная России провела в октябре два матча, сначала обыграв на своем поле национальную команду Камеруна со счетом 1:0, а затем разойдясь миром с Кенией в матче, который прошел на стадионе одного из турецких отелей.

Ранее Евгений Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России.

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