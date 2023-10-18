Губерниев назвал странным желание Абаскаля постоянно приглашать Соболева на завтрак

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией отреагировал на тему конфликта нападающего московского «Спартака» Александра Соболева и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Его слова передает «РБ Спорт».

«Хочется понять, зачем Абаскаль все время приглашает Соболева на завтрак. Александр любит завтракать с женой, это странное отношение тренера. Завтраки — дело интимное. Александру, наверное, нравится с женой завтракать. Мне кажется, боливар не выдержит двоих, кто-то должен будет остаться без завтраков в «Спартаке» насовсем. Либо Абаскаль, либо Соболев — только и всего», — заявил Губерниев.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команды сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее Соболева сравнили с Дзюбой.