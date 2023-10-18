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Назван европейский чемпионат, который подходит российским футболистам

Экс-футболист Масалитин заявил, что россиянам больше подходит испанская лига

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением, какой из ведущих европейских чемпионатов по стилю подходит российским игрокам. Его слова передает Legalbet.

«Для российских футболистов испанский чемпионат самый подходящий и близкий. Там комбинационный футбол. Назовем его спартаковским: много забеганий, стеночек. Там любят творить на поле. Бегать, давить — это не про испанский чемпионат. Там более изысканный футбол, который нравится зрителям.

Хочется, чтобы Арсен Захарян поскорее заиграл в «Реал Сосьедаде». Пока не складывается, зимой могут куда-нибудь в аренду отправить, и из-за этого тревожно за него», — заявил экс-футболист.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев (французский «Гавр») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из России.

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Футбол. Чемпионат Испании
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