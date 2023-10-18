Назван европейский чемпионат, который подходит российским футболистам

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением, какой из ведущих европейских чемпионатов по стилю подходит российским игрокам. Его слова передает Legalbet.

«Для российских футболистов испанский чемпионат самый подходящий и близкий. Там комбинационный футбол. Назовем его спартаковским: много забеганий, стеночек. Там любят творить на поле. Бегать, давить — это не про испанский чемпионат. Там более изысканный футбол, который нравится зрителям.

Хочется, чтобы Арсен Захарян поскорее заиграл в «Реал Сосьедаде». Пока не складывается, зимой могут куда-нибудь в аренду отправить, и из-за этого тревожно за него», — заявил экс-футболист.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев (французский «Гавр») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из России.