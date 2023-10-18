Российские футболисты «Спартака» недовольны отношением Абаскаля

Одной из главных причин конфликта футболиста московского «Спартака» Александра Соболева и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля стало разное отношение испанского специалиста к россиянам и легионерам. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника портала, часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и к ним проявляются послабления, тогда как с местных футболистов «спрашивают по полной».

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил Александра Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команды сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее в Чехии заявили, что Соболев идет по пути Дзюбы.