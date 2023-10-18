Тренер опасается, что в НХЛ из россиянина сделают дурного хоккеиста

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов в комментарии Legalbet поделился мнением о перспективах российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Сможет ли Воронков закрепиться в НХЛ? Он силовой форвард, тут не только от него зависит. Он парень техничный, но ему не обойтись без фарта. В НХЛ многое зависит от тренера. Повезет — останешься там играть.

У каждого специалиста свое видение. Главное, чтобы из него не сделали дурного хоккеиста. Там они быстро хорошего игрока переделывают в обычного, ломают им игру. Если захочет остаться в НХЛ, возможно, ему придется подстраиваться под модель, под дурную игру: шайбу получил, вбросил в зону, и покатился бороться», — заявил тренер.

Воронков был выбран клубом на драфте 2019 года в четвертом раунде. Он не прошел в окончательный состав «Каламбуса» из 23 игроков перед стартом регулярного чемпионата НХЛ. «Коламбус» перевел россиянина в команду «Кливленд» – фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий сыграл за казанский «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провел в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) баллов. Он выступал за «Ак Барс» с 2018 года.

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