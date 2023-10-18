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Футболисту сборной Италии угрожали переломать ноги

Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли признался, что проиграл €2,7 млн на ставках

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Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли назвал сумму долга, накопившегося из-за ставок. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги. Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги. Они [партнеры по «Ювентусу»] ничего не знали о моих ставках», — признался полузащитник, отметив, что проиграл €2,7 млн.

Фаджоли защищает цвета туринского клуба с 2021 года. Он является воспитанником команды. Летом 2021 года Фаджоли для получения игровой практики был арендован клубом «Кремонезе». В августе 2022 года футболист продлил контракт с «Ювентусом» до 2026 года.

В текущем сезоне Фаджоли выходил на поле в шести матчах чемпионата Италии и отметился одной результативной передачей. После восьми туров Серии А «Ювентус», набрав 17 очков, делит третье место с «Фиорентиной».

14 октября издание Corriere della Sera сообщило, что футболист «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали начнет курс лечения от игровой зависимости. Его, Фаджоли, а также Николо Дзаньоло («Астон Вилла») и Николу Залевского («Рома») обвинили в совершении неправомерных ставок.

Ранее Фаджоли дисквалифицировали на семь месяцев за ставки.

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