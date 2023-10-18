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Бензема призвали лишить гражданства из-за связей с терроризмом

Сенатор Буайе призвала лишить форварда Бензема гражданства и «Золотого мяча»

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Benoit Tessier/Reuters

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе отреагировала на слова министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, который ранее заявил, что футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема известен своими «печальными связями» с мусульманской террористической организацией. Об этом Буайе написала в соцсетях.

«Если это правда, то нужно рассмотреть введение санкций против Бензема. Можно хотя бы отобрать у него «Золотой мяч», но это чисто символическая санкция. Также, и прежде всего, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», — написала Буайе.

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение действует до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел за свой клуб семь матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее Бензема поддержал жителей Газы после бомбардировки Израиля.

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