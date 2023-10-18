Тренера «Спартака» обвинили в отсутствии авторитета

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не контролирует ситуацию в команде. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Проблемы Соболева с дисциплиной? Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но в целом проблемы Абаскаля с футболистами не удивляют. По игре «Спартака» видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева красно-белые скатятся вниз еще на две-три строчки, у них больше нет нападающих», — заявил экс-футболист.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения дисциплины.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команды сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее Соболева назвали неадекватным.