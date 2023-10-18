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Хабиб осудил удар по палестинской больнице

Экс-чемпион UFC Хабиб назвал удар по палестинской больнице геноцидом

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступил с осуждением удара по палестинской больнице.

«Бомбить больницу, полную детей и беженцев, не путь к миру», — заявил спортсмен. Нурмагомедов, ранее объявивший о поддержке Палестины, назвал произошедшее геноцидом.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России). ХАМАС же возложил ответственность на Израиль.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее легенду «Реала» обвинили в связях с террористической организацией.

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