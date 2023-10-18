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Стала известна причина конфликта Соболева и Абаскаля

Соболев недоволен отношением Абаскаля к Джикии

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РИА Новости

Напряжение в отношениях между нападающим «Спартака» Александром Соболевым и главным тренером команды Гильермо Абаскалем длится около двух месяцев. Об этом сообщает Metaratings.

Как утверждает источник, во-первых, Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а сам игрок не до конца доволен тактической ролью на поле и положением капитана красно-белых Георгия Джикии, переставшим попадать в основной состав. Сообщается, что руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

«Спартак» после 11 туров РПЛ делит с ЦСКА, «Пари НН» и «Динамо» пятое место в турнирной таблице. 22 октября красно-белые сыграют с «Пари НН».

Ранее Соболева назвали неадекватным из-за его образа жизни.

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