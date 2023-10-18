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Отстраненного игрока «Спартака» назвали неадекватным

Экс-футболист Попов считает, что компьютерные игры повлияли на мозг Соболева

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов раскритиковал нападающего московского «Спартака» и сборной России Александра Соболева за его образ жизни. Его слова передает «Матч ТВ».

»Абаскаль правильно поступил. Футбол — командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своем мире. Тренера расстраивает увлечение Соболевым компьютерными играми, стримами, это сильно влияет на мозг человека. По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни», — сказал Попов.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

Помимо профессионального футбола Соболев увлекается компьютерными играми. Он часто по сети играет с бывшим нападающим сборной России Александром Кокориным.

Ранее известный агент заявил, что зарплата футболиста «Спартака» больше, чем у всей сборной Кении.

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