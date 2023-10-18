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Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из России

Кержаков поддержал Крапина, призвавшего российских игроков уезжать в Европу

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KP.RU

Наставник «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поддержал тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал молодых российских игроков уезжать в европейские чемпионаты. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно — и видно по тем же Головину и Миранчуку. Просто некоторые интерпретировали его слова по-своему. Но посыл был именно такой», — сказал Кержаков.

Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

С весны 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах и проводит только товарищеские встречи. В октября россияне обыграли Камерун и сыграли вничью с Кенией.

Ранее сообщалось, что российского футболиста «Спартака» отстранили от тренировок с командой.

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