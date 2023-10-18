Карпин ответил на критику Быстрова, назвавшего сборную Кении дровами, а игру России — ужасом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что невыразительная игра национальной команды против Кении не связана с мотивацией. Его слова передает «Чемпионат».

«Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.

Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией», — сказал Карпин.

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров после матча национальной команды с Кенией назвал африканских футболистов дровами, упрекнув их в низком уровне игры.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Забитыми голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте матча.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин назвал лучший матч сборной России за время отстранения.