Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карпин ответил на критику Быстрова, назвавшего сборную Кении дровами, а игру России — ужасом

Карпин заявил об игровых проблемах сборной России в ответ на критику Быстрова

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что невыразительная игра национальной команды против Кении не связана с мотивацией. Его слова передает «Чемпионат».

«Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.

Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией», — сказал Карпин.

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров после матча национальной команды с Кенией назвал африканских футболистов дровами, упрекнув их в низком уровне игры.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Забитыми голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте матча.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин назвал лучший матч сборной России за время отстранения.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий