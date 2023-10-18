Карпин назвал лучший матч сборной России за время отстранения

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его порадовало отношение игроков к товарищескому матчу против Камеруна. Его слова передает «Чемпионат».

«Игра с Камеруном была лучшей? Да, разделяю это мнение. Не все, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Я чисто от игры отталкиваюсь», — сказал Карпин.

12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов из ЦСКА.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Под руководством Карпина национальная команда провела девять товарищеских матчей во время изоляции.

Ранее капитана сборной России по футболу обвинили в «неприемлемой ошибке».