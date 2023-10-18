Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карпин назвал лучший матч сборной России за время отстранения

Карпин считает матч с Камеруном лучшим за время изоляции

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его порадовало отношение игроков к товарищескому матчу против Камеруна. Его слова передает «Чемпионат».

«Игра с Камеруном была лучшей? Да, разделяю это мнение. Не все, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Я чисто от игры отталкиваюсь», — сказал Карпин.

12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов из ЦСКА.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Под руководством Карпина национальная команда провела девять товарищеских матчей во время изоляции.

Ранее капитана сборной России по футболу обвинили в «неприемлемой ошибке».

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий