Махачев объяснил, почему позволяет Хабибу жесткое общение с собой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что может позволить бывшему обладателю пояса промоушена Хабибу Нурмагомедову жестко разговаривать с собой. Слова Махачева передает «Матч ТВ».

«Может ли он со мной жестко поговорить? Может. Он старше меня. Я это позволю. Советуюсь ли с ним? Да. Главный план на бой, мы обязательно советуемся», — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября Махачев должен проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

Ранее Махачев рассказал, почему не покупает телефон своей дочери.