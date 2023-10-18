Чемпион UFC Махачев рассказал, почему не покупает телефон своей дочери

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев заявил, что пока не собирается покупать телефон своей дочери. Слова Махачева передает «Спорт-Экспресс».

«Точно не рано. Это сто процентов. Если я смогу дочь в школу и обратно сопровождать, то он ей явно не нужен. Но сейчас все связано с телефоном, я не говорю, что я своей дочке не куплю телефон. Если будет необходимость, то, конечно, придется взять. Но ничего хорошего от этого нет», — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября Махачев должен проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

Ранее Махачев назвал свою ошибку в первом поединке с Волкановски.