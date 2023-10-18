Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чемпион UFC Махачев рассказал, почему не покупает телефон своей дочери

Чемпион UFC Махачев заявил, что пока не собирается покупать телефон своей дочери

close
100%
UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев заявил, что пока не собирается покупать телефон своей дочери. Слова Махачева передает «Спорт-Экспресс».

«Точно не рано. Это сто процентов. Если я смогу дочь в школу и обратно сопровождать, то он ей явно не нужен. Но сейчас все связано с телефоном, я не говорю, что я своей дочке не куплю телефон. Если будет необходимость, то, конечно, придется взять. Но ничего хорошего от этого нет», — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября Махачев должен проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

Ранее Махачев назвал свою ошибку в первом поединке с Волкановски.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий