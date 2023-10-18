Неудачный старт Овечкина в сезоне НХЛ объяснили нефорсированной подготовкой

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Йотов поделился мнением о неудачном старте капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Йотова передает Vprognoze.ru.

«Саша — игрок с огромным опытом и мастерством. Я думаю, он не форсировал подготовку к сезону, наверняка дает своему организму больше отдыха в межсезонье, чем более молодые игроки. Будет набирать форму через официальные игры, разгонится и свои 40-50 голов забьет», — сказал Йотов.

Овечкин провел два матча на старте сезона, но пока не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил личный антирекорд, который держался с 2021 года.