Российский боец Махачев отказался от смены гражданства

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев рассказал, что не принял предложение выступать под флагом ОАЭ. Его слова передает «Матч ТВ».

«Предлагали ли мне выходить на бои, представляя ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты, сказали, что мы представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась», — сказал Махачев.

Так Хамзат Чимаев, боец российского происхождения, который представлял на турнирах Швецию, теперь будет выходить на ринг под флагом ОАЭ. В ближайшем поединке он встретится с Камару Усманом.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября Махачев должен проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

Ранее Махачев заявил, что больше не уважает рейтинги UFC.