Главный тренер сборной Кении Энгин Фират отметил подбор игроков в национальной команде России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«У вас очень хорошая команда. Отличный подбор молодых и опытных игроков, но Алексей Миранчук играл блестяще! Он постоянно доставлял нам проблемы, его пасы были крайне точными и умными. Он выделяется в сборной России», — сказал Фират.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Забитыми голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте матча. Алексей Миранчук провел на поле 84 минуты, не отметившись результативными действиям, уступил место как раз Облякову.

Всего на счету Алексея Миранчука 42 матча за национальную команду и шесть забитых мячей.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

В Госдуме признались, что хотели, чтобы Камерун забил России.