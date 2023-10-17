Фигуристка Трусова назвала две свои фобии

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в интервью на YouTube-канале Okko Спорт призналась, что не полетела бы в космос и не поплыла в океанские глубины.

«Полететь в космос или поплыть в океанские глубины? Я боюсь и того, и другого. Для меня страшно быть и в космосе, и на глубине. Когда я плаваю, то все время боюсь, что кто-нибудь или что-нибудь выплывет из глубины. И также на самолете даже боюсь летать. Поэтому и то, и другое интересно, но я всего этого боюсь», — сказала Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Ранее Татьяна Тарасова призвала российского фигуриста платить деньги ради выхода на лед.