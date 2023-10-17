Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккеист Панарин: имел наглости про патриарха наболтать столько

Панарин раскаялся в том, что «имел наглости наболтать про патриарха столько»

close
100%
Global Look Press

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на YouTube-канале «Все хОКкей» признался, что старается быть серьезнее после скандальных слов о патриархе Кирилле.

«Если еще глубже копнуть, то я являюсь представителем России за рубежом в какой-то степени. Чи-ча га-га у меня было. Чи-чи га-га никуда не ушло, но стараюсь быть посерьезнее, потому что являюсь примером.

Допустим, про патриарха наглости я имел наболтать столько… Ремень мне его не понравился», — сказал Панарин.

В одном из своих интервью Панарин высказался о внешнем виде патриарха Кирилла: «В батюшек совсем не верю. Они такие же люди. Вон главный наш ходит в Louis Vuitton, рассказывает, как нам жить надо», — отметил хоккеист.

Позже Панарин признался, что эта история его угнетает, и ему не следовало так говорить.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в минувшем розыгрыше НХЛ вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

Ранее экс-форвард СКА дал прогноз по голам Панарина в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий