Хоккеист Панарин: имел наглости про патриарха наболтать столько

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на YouTube-канале «Все хОКкей» признался, что старается быть серьезнее после скандальных слов о патриархе Кирилле.

«Если еще глубже копнуть, то я являюсь представителем России за рубежом в какой-то степени. Чи-ча га-га у меня было. Чи-чи га-га никуда не ушло, но стараюсь быть посерьезнее, потому что являюсь примером.

Допустим, про патриарха наглости я имел наболтать столько… Ремень мне его не понравился», — сказал Панарин.

В одном из своих интервью Панарин высказался о внешнем виде патриарха Кирилла: «В батюшек совсем не верю. Они такие же люди. Вон главный наш ходит в Louis Vuitton, рассказывает, как нам жить надо», — отметил хоккеист.

Позже Панарин признался, что эта история его угнетает, и ему не следовало так говорить.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в минувшем розыгрыше НХЛ вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

Ранее экс-форвард СКА дал прогноз по голам Панарина в НХЛ.