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Российский боец пожаловался на «копеечную» зарплату по сравнению с футболистом «Зенита»

Боец Тарасов: Минеев получает копейки по сравнению с футболистом Клаудиньо

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https://www. instagram.com/artemtarasov_mma/

Боец ММА Артем Тарасов считает, что представители смешанных единоборств получают копейки по сравнению с футболистами. Об этом он заявил Legalbet.

«Я знаю, что Клаудиньо получает $8 млн в год без всяких рекламных контрактов. Наши бойцы ММА и поп-ММА, которые больше всего зарабатывают, получают копейки. Даже Минеев — 10-15 млн рублей раз в полгода. Это $100-150 тыс. на сегодняшний день. И наши бойцы дерутся с топами сейчас в UFC», — сказал Тарасов.

Клаудиньо стал игроком петербургского «Зенита» в августе 2021 года. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила €12 млн. До этого он выступал у себя на родине за «Ред Булл Брегантино». 24 февраля 2023 года указом президента России Владимира Путина Клаудиньо и его бывший партнер по команде Малком получили российское гражданство.

В текущем сезоне Клаудиньо принимал участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что российский футболист вошел в список лучших игроков в истории чемпионата Англии.

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