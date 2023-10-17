Тренерам запретили пускать на лед российского фигуриста

Тренерам запретили принимать в свои группы и пускать на лед российского фигуриста Валерия Ангелопола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ангелопол выступал в танцах на льду в паре с Василисой Кагановской под руководством тренера Анжелики Крыловой.

Пара распалась после того, как фигурист потребовал, чтобы Кагановская подписала контракт, согласно которому будет покупать Ангелополу спортивный инвентарь и оплачивать все дополнительные расходы, связанные с тренировками.

Крылова сообщила, что Кагановская теперь проходит пробы в паре с Максимом Некрасовым, а Ангелопол покинул группу.

Отмечается, что Ангелопол хочет найти себе новую партнершу, чтобы продолжить карьеру, но руководители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не поддерживают Валерия в его желаниях. Его не пускают ни на один каток ни к одному тренеру даже для поддержания формы. Ангелопол пытался связаться с директором ФФККР Александром Коганом, но это оказалось безуспешным.

Ангелопол — победитель финала Гран-при России 2023 года, победитель и призер этапов юниорского Гран-при, а также победитель и призер этапов Гран-при России.

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