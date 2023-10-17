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«Абсолютно ничем не выделялся»: экс-игрок «Спартака» признался, что не разглядел Миранчука

Экс-игрок «Спартака» Кечинов заявил, что Миранчук не выделялся в матче с Кенией

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Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который проводит текущий сезон в «Аталанте» из Бергамо, ничем не выделялся на фоне других футболистов национальной команды в матче с Кенией, несмотря на опыт игры в чемпионате Италии.

«Видно, что Алексей Миранчук находится не в лучшем состоянии, абсолютно ничем не выделялся, заметно отсутствие игрового тонуса, игрового ритма. Кузяев вышел на заменку, смог встряхнуть игру, в принципе он и другие футболисты, вышедшие на замену, повлияли на игру и помогли добыть ничью», — заявил Кечинов.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил провал Георгия Джикии в матче с Кенией нехваткой практики.

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