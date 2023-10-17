Стали известны подробности ликвидации застрелившего шведских фанатов террориста

Мужчина, который застрелил двух болельщиков сборной Швеции перед матчем отбора на чемпионат Европы — 2024 против Бельгии, был убит в одном из кафе. Об этом сообщает Studinfo.be.

Отмечается, что свидетель заметил подозреваемого в кафе, после чего прибыли полицейские и застрелили убийцу. Прибывшие на место экстренные службы попытались реанимировать стрелка. Преступник был переведен в больницу, где он скончался. В кафе были найдены оружие и сумка с одеждой.

Вечером в понедельник, 16 октября, во время матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе неизвестный открыл огонь, двое болельщиков сборной Швеции погибли, еще один был ранен. Уровень террористической угрозы в Брюсселе был повышен до 4 — «серьезная и неизбежная угроза», в остальных регионах страны он составлял 3.

Прокуратура продолжает расследование. Федеральный прокурор страны обращал внимание, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту на Ближнем Востоке. Установлено, что подозреваемым мог быть 45-летний выходец из Туниса, который просил политическое убежища в Бельгии в ноябре 2019 года.

Ранее защитник сборной Бельгии Тома Менье прокомментировал убийство болельщиков сборной Швеции.