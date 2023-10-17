Игру сборной России в матче с Кенией назвали безобразием и издевательством над людьми

Бывший тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров высказался о матче между футбольными сборными России и Кении. Слова Назарова передает «Чемпионат».

«Матч с Кенией, занимающей 109-е место в мире, проводила России. Я совершил ошибку: смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу просто невозможно, это же издевательство над людьми! Футбольные болельщики на меня обижаются, но пора понять, что хоккей в нашей стране является видом спорта номер один», — сказал Назаров.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал выступление национальной команды в матче с Кенией.