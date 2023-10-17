У застрелившего двух болельщиков мужчины мог быть сообщник

Мужчина, который застрелил двух шведских болельщиков, мог иметь сообщника. Об этом сообщает DH Les Sports.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, который снимал действия преступника на видео. Сообщается, что убийца болельщиков сборной Швеции и его потенциальный сообщник могли являться частью террористической организации.

Террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. К перерыву счет был равным — 1:1. В составе шведской сборной забитым голом отличился Виктор Дьекереш. За сборную Бельгии забил Ромелу Лукаку. Ему удалось реализовать 11-метровый удар.

Ранее сообщалось, что застреливший двух болельщиков мужчина скончался от ранений.