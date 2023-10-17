Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У застрелившего двух болельщиков мужчины мог быть сообщник

DH Les Sports: застреливший шведских болельщиков мужчина мог иметь сообщника

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Мужчина, который застрелил двух шведских болельщиков, мог иметь сообщника. Об этом сообщает DH Les Sports.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, который снимал действия преступника на видео. Сообщается, что убийца болельщиков сборной Швеции и его потенциальный сообщник могли являться частью террористической организации.

Террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. К перерыву счет был равным — 1:1. В составе шведской сборной забитым голом отличился Виктор Дьекереш. За сборную Бельгии забил Ромелу Лукаку. Ему удалось реализовать 11-метровый удар.

Ранее сообщалось, что застреливший двух болельщиков мужчина скончался от ранений.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий