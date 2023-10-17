Овечкин повторил личный антирекорд, который держался с 2021 года

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз». Игра завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 2:1 по итогам серии послематчевых буллитов.

Овечкин также не реализовал послематчевый буллит. В последний раз Овечкин ни разу не попадал в створ ворот в ноябре 2021 года.

Для «Вашингтона» эта победа стала первой в регулярном чемпионате.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин обошел Марселя Дионна по сыгранным матчам в НХЛ.