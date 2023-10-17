Игру сборной России по футболу в матче с Кенией назвали позорной

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров раскритиковал сборную России по футболу за игру в контрольном матче с национальной командой Кении. Его слова передает «РБ Спорт».

«Исходя из того, что было на поле, эту игру с уверенностью можно назвать позорной. Сложно как-то еще это описать. Я не ожидал такого матча от сборной России. Пусть делают выводы», — сказал Шмаров.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее вратарь сборной России объяснил пропущенный мяч в игре с Кенией плохим газоном.