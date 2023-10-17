Овечкин обошел великого игрока по сыгранным матчам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче с «Калгари Флэймз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу одержал «Вашингтон» со счетом 3:2 в серии буллитов.

Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. Таким образом, Александр провел 1349-й матч в лиге. Он обошел Марселя Дионна по сыгранным матчам в НХЛ и сравнялся по этому показателю с Кирком Мюллером.

Для «Вашингтона» эта победа стала первой в регулярном чемпионате.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее был назван хоккеист, который, помимо Овечкина, может побороться за рекорд Гретцки.