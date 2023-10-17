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Костомаров признался во лжи

Фигурист Костомаров: в детстве я врал, что занимаюсь хоккеем

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский фигурист Роман Костомаров признался, что в детстве врал о том, что занимается хоккеем, передает «Спорт-Экспресс».

Костомаров рассказал, что его не взяли в плавание и гимнастику, но потом он решил заниматься фигурным катанием.

«В детстве слышал много насмешек. Я даже врал, что занимаюсь хоккеем. Ведь это девчачий вид спорта», — заявил Костомаров.

Также Костомаров отметил, что у него возрастала мотивация с каждым успехом в фигурном катании.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Роман попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: Костомаров лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля фигурист был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

Ранее Костомаров рассказал, что для него является главным в жизни.

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