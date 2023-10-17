Бывший тренер «Ростова» заявил, что у России отсутствовала игра в матче с Кенией

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что у сборной России отсутствовала игра в товарищеском матче против Кении, передает Vprognoze.ru.

«Расстраивает сама игра, а не результат. Ее практически не было за исключением концовки, когда начали создавать давление и сравняли счет. А в остальном назвать происходящее на поле игрой сборной сложно», — сказал Балахнин.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее в сборной России раскритиковали поле после ничьей с Кенией.