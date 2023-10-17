В РФС рассказали о грусти от игры сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о ничейном результате товарищеского матча между сборными России и Кенией, заявив, что игра вызвала у него грусть, передает «РБ Спорт».

«В целом игра сборной России в этом матче вызвала грусть. Смотреть это было трудно, невозможно. Теперь необходимо сделать правильные выводы, понять, что было не так», — сказал Колосков.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее сборную России призвали не позориться.