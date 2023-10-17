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Неймар пригрозил бойкотом матчей

Журналист Араужо: Неймар пригрозил бойкотом матчей сборной Бразилии

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Ahmed Yosri/Reuters

Журналист Жозе Карлуш Араужо рассказал в своих соцсетях, что нападающий Неймар пригрозил бойкотом матчей сборной Бразилии из-за ссоры с президентом Федерации футбола страны Эдналдо Родригесом.

Неймар позволил оскорбительные выражения в адрес Родригеса.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

13 октября Бразилия сыграла в ничью в отборочном матче чемпионата мира против Венесуэлы. Встреча завершилась со счетом 1:1. За Бразилию мяч забил Габриэл Магальянс. В составе Венесуэлы отличился Эдуард Бельо. После финального свистка Неймара закидали попкорном.

Ранее Неймар, Винисиус и Ришарлисон устроили вечеринку с девушками перед матчем с Венесуэлой.

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